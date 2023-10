Esce Souvenir, il nuovo album di Emma. L'intervista

Nove canzoni attraverso le quali la cantautrice racconta un viaggio fisico e interiore, un percorso importante fatto di gioie e di dolori che le ha dato una nuova consapevolezza e tanta voglia di divertirsi

Volto disteso, grande energia e quel sorriso aperto, sincero, che la contraddistingue, incontriamo Emma a Milano per parlare del suo nuovo album Souvenir. Ci racconta degli ultimi due anni, di un viaggio soprattutto personale che non esita a definire in divenire. Mette subito le cose in chiaro, sta continuando a scrivere e a viaggiare, presto, non sappiamo quando, uscirà nuova musica: “Souvenir è stato un viaggio incredibile, il viaggio più importante che ho affrontato è quello interiore -sottolinea- di tutto quello che mi è successo, nel bene e nel male, ho catalizzato tutto quello che sentivo in questo disco ed è solo la prima parte…non c’è mai stata una netta distinzione tra la Emma persona e la Emma artista, c’è tanta consapevolezza, c’è accettazione di me stessa, ho fatto pace, non tanto con il mondo ma con me stessa. Mi sono resa conto negli ultimi anni la critica musicale, il giudice, l’hater più cattiva nei miei confronti, sono proprio stata io. Ho fatto pace e si sente questa pace in questo disco, si sente nella voce, nella voglia di divertirmi, si sente nella voglia di raccontarmi a 360 gradi, senza limiti e senza aver paura di non essere all’altezza delle cose che faccio”.

Il dolore che si trasforma in dolci ricordi… “Il brano si intitola Intervallo -ci dice- ed è stato salvifico buttare fuori quello che sentivo. Per mesi mi sono trascinata un senso di colpa che mi stava schiacciando, non mi stava facendo vivere e sopravvivere già al dolore stesso. Ho mollato tutta la mia vita, tutto il mio lavoro per stare accanto al mio papà, come era giusto fare. Gli unici due giorni che mi sono allontanata per lavoro forzatamente, mi ha cacciata lui di casa, mi fa lo scherzetto… lui sparisce, scompare. Nel ritornello della canzone racconto anche il viaggio che ho dovuto affrontare da Roma al Salento per andarlo a salutare, è stata dura accettare tutto questo. Piano piano poi però la rabbia lascia spazio al dolore che non passa mai ma diventa dolci ricordi, comunque è qua con me e mi para il culo (Emma ride e domanda si può dire a Sky Tg24? beh l’ho detto!)". approfondimento Emma, è uscita Iniziamo dalla fine: testo e significato

LE DONNE DEL POP Continuiamo a parlare di vita in musica e Emma ci racconta il brano Capelli Corti, ci dice essere un dialogo con se stessi allo specchio: “Sai come una matta buona ma in realtà sto parlando a tutte quelle donne che si sono sentite sbagliate, brutte, non all’altezza e invece ragazze basta. Iniziamo a fare un po' più di squadra anche perché a volte le cattiverie peggiori arrivano dalle donne stesse. Capelli corti è la voglia di tornare a fare squadra, di accettarci per quelle che siamo. I social, la società ci impongono un’immagine che non esiste. Sai è come quando Barbie stramba, nel film, dice vuoi i tacchi alti o le birkenstock, beh io avrei scelto le basse ad occhi chiusi. Io come tante donne ho dovuto ingoiare tanti bocconi amari, in una società molto patriarcale è sempre dura per le donne emergere, però ti dico anche basta! Il vento sta cambiando signori, tornano le donne, le donne del Pop!". La chiacchierata continua, si parla di amore, di ciò che le piace e di cosa non le va giù…ma in fondo l’Emma manifesto, pensiero e cuore, è tutto nel disco

SOUVENIR IN DA CLUB, DAL 10 NOVEMBRE LIVE

Questa la tracklist 1. Iniziamo dalla Fine 2. Amore Cane (feat. Lazza) 3. Mezzo Mondo 4. Intervallo 5. Sentimentale 6. Carne Viva 7. Capelli Corti 8. Indaco 9. Taxi sulla Luna (bonus track)



IL TOUR

10 novembre – VOX CLUB – NONANTOLA (MODENA) 12 novembre – LARGO VENUE – ROMA 13 novembre – LARGO VENUE – ROMA 15 novembre – LARGO VENUE – ROMA 22 novembre – HALL – PADOVA 23 novembre – HALL – PADOVA 26 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO 27 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO 29 novembre – MAGAZZINI GENERALI – MILANO 2 dicembre – CAP10100 – TORINO 3 dicembre – CAP10100 – TORINO 5 dicembre – CAP10100 – TORINO 11 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI) 13 dicembre – DUEL CLUB – POZZUOLI (NAPOLI) 17 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI) 18 dicembre – DEMODÈ – MODUGNO (BARI) 21 dicembre – VIPER – FIRENZE 22 dicembre – VIPER – FIRENZE