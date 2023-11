3/15 Ph Virginia Bettoja

La scelta di eliminarli viene presa direttamente dai giudici al termine di una lunga serata di esibizioni chiusa al ballottaggio con ASIA. La loro penultima esibizione, I Love Rock ‘n’ Roll degli Arrows non convince pienamente, e per il power duo a niente vale la performance finale con il loro cavallo di battaglia Who Said dei Planet Funk. Battuti da ASIA sulle note di I Like it di Cardi B, la coppia dice addio a XF2023, ma si dichiara felice dell'esperienza fatta e ringrazia per l'opportunità avuta

X Factor 2023, il power duo di Morgan fuori al primo Live Show. VIDEO