X Factor 2023, segui con noi il quinto Live. DIRETTA

Nella squadra di Fedez, Maria Tomba si esibirà nella prima manche con una cover di Lady Marmalade delle LaBelle, mentre nella seconda canterà Sei un mito. SARAFINE inizierà invece con il brano della tradizione popolare Riturnella, e proseguirà con Hanno ucciso l'uomo ragno.

Nella squadra di Ambra, Angelica canterà prima Lover, Please Stay dei Nothing But Thieves, e poi una cover di Come mai. Matteo Alieno comincerà con Costruire di Niccolò Fabi e proseguirà con Con un deca. Gli Astromare, infine, partiranno con Chi fermerà la musica dei Pooh per poi chiudere la loro serata con La regola dell'amico.

Per Dargen, Il Solito Dandy si misurerà con una cover di Un'emozione da poco di Anna Oxa e con Finalmente tu. Settembre si esibirà in un mash-up di Crazy di Gnarls Barkley e Je so' pazzo di Pino Daniele, prima di dedicarsi a Gli anni. Infine gli Stunt Pilots inizieranno con Ain't No Sunshine di Bill Withers e concluderanno con Nessun rimpianto.