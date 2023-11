X Factor 2023, Annalisa canta Euforia al quarto Live. VIDEO

annalisa sul palco di #XF2023

Annalisa regala al popolo di XF non solo il suo nuovo singolo “Euforia” presentato per la prima volta dal vivo sul palco della X Factor Arena, ma alcune delle sue hit più amate, l'atmosfera è alle stelle. Reduce dallo strepitoso successo del concerto sold out al Mediolanum Forum di Assago, con oltre 12.000 spettatori (e ad aprile sarà nuovamente live nei palasport) e del suo ultimo album “E poi siamo finiti nel vortice” al vertice di tutte le classifiche, la regina del pop italiano è entusiasta: "Sono molto felice di tutto questo percorso, di questo anno e non vedo l'ora di tornare in tour". Della sua ultima fatica racconta che "ogni pezzo è come una metafora di emozioni, è un pezzo di me".

record su record

La cantante ha macinato record su record diventando la prima donna al numero 1 della classifica con un singolo da tre anni e l’unica donna solista ad essere presente con un singolo nella classifica Fimi/Gfk da più di anno. Solo nel 2023 ha superato oltre 1 milione di copie certificate e conquistato 31 Dischi di Platino e 13 Oro.