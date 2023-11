X Factor 2023, Max Pezzali canta un medley al quinto Live. VIDEO

Al termine della prima manche in cui gli otto concorrenti rimasti in gara si sono esibiti sulle note delle loro assegnazioni libere, a salire sul palco della X Factor Arena, è Max Pezzali, artista simbolo del pop italiano che si prepara al prossimo tour negli stadi

Dopo una prima intensissima manche in cui gli otto i concorrenti rimasti in gara si sono esibiti con assegnazioni libere ( SEGUI QUI LA DIRETTA ), arriva l'atteso momento del super ospite di questo quinto Live Show: Max Pezzali sale sul palco della X Factor Arena, accolto dalla padrona di casa, Francesca Michielin. L'artista simbolo del pop italiano, insieme ai mariachi, stempera la tensione della competizione sulle note di Nord Sud Ovest Est, Bella Vera e Tieni Il Tempo. Il medley del "mito assoluto degli ultimi 30 anni" fa cantare tutto il pubblico.

Max Pezzali sul palco del quinto live show

L'artista pavese, voce storica degli 883, che con le sue canzoni ha segnato intere generazioni di fan e che il 14 novembre ha spento 56 candeline sulla sua torta di compleanno, entusiasma il pubblico a ritmo di musica. L'atmosfera già calda della serata si surriscalda. Francesca Michielin chiede a Max Pezzali un consiglio per una carriera longeva come la sua. E il segreto per l'artista sta nel mantenere una parte dell'entusiasmo e della paura di oggi...Insomma "quell'ansietta sana", per usare le parole della conduttrice.

Dopo il successo del live Circo Max, il cantante ha già venduto 180.000 biglietti per il tour negli stadi del 2024: "Sono pronto a raccontare di nuovo la storia della mia musica. E' il mio primo tour completamente negli stadi, ed è una soddifazione farlo oggi a 56 anni".

E mentre Pezzali si accomoda al tavolo dei giudici, si apre la seconda manche con le assegnazioni a tema, interamente dedicata al superospite della serata.