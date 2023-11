X Factor 2023, stasera quinto live con tre giudici. Ospite Max Pezzali

Due manche, una sola eliminazione. Otto i concorrenti rimasti in gara, con gli Astromare che sono passati sotto Ambra dopo la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan. I cantanti si esibiranno prima con assegnazione libera e poi con una cover dedicata al super ospite della serata: Max Pezzali. Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico al tavolo dei giudici. A condurre lo show sul palco della X Factor Arena, Francesca Michielin

Giovedì 23 novembre, in esclusica su Sky Uno dalle 21:15 e in streaming solo su Now, va in onda il quinto live di X Factor 2023 (LO SPECIALE). A condurre il programma sarà come sempre Francesca Michielin. Otto i concorrenti rimasti in gara, tre i giudici al tavolo dopo la decisione di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan. Per effetto di questa decisione, gli Astromare passano nella squadra di Ambra, come annunciato nel Daily.

Otto cantanti rimasti Gli 8 cantanti rimasti in gara saranno protagonisti di una doppia manche, la prima con assegnazioni libere, la seconda a tema, interamente dedicata al superospite della serata, Max Pezzali. Al termine della puntata ci sarà una eliminazione.

LE ASSEGNAZIONI DEI GIUDICI Nella squadra di Fedez, Maria Tomba si esibirà nella prima manche con una cover di Lady Marmalade delle LaBelle, mentre nella seconda canterà Sei un mito; SARAFINE inizierà con il brano della tradizione popolare Riturnella e proseguirà con Hanno ucciso l'uomo ragno. Nella squadra di Ambra, Angelica canterà prima Lover, Please Stay dei Nothing but Thieves, quindi una cover di Come mai; Matteo Alieno comincerà con Costruire di Nicolò Fabi e proseguirà con Con un deca; gli Astromare partiranno con Chi fermerà la musica dei Pooh per poi chiudere la loro serata con La regola dell'amico. Per Dargen, Il Solito Dandy si misurerà con una cover di Un'emozione da poco di Anna Oxa e con Finalmente tu; Settembre con un mash-up di Crazy di Gnarls Barkley e Je so' pazzo di Pino Daniele prima di dedicarsi a Gli anni; gli Stunt Pilots inizieranno con Ain't No Sunshine di Bill Withers e concluderanno con Nessun rimpianto. vedi anche X Factor 2023, i momenti più belli della quarta puntata. FOTO

SUPER OSPITE MAX PEZZALI Super ospite della serata sarà, come già detto, Max Pezzali, reduce da una stagione live da record che lo ha visto protagonista con un totale di oltre 520 mila presenze. Un risultato straordinario destinato a ripetersi nell’estate 2024 con la prima stagione del suo nuovo tour negli stadi italiani “Max Forever–hits only” che toccherà Trieste, Torino, Bologna, Roma e una doppia Milano.

