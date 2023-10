Sul set di "Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La Vera Storia degli 883"

Sono in corso le riprese della nuova serie Sky Original sugli 883 ideata da Sydney Sibilia. Una storia di musica e amicizia che arriverà su Sky dal prossimo anno. Eccome com'è andata la set visit alle porte di Roma

Erano gli anni 90, erano gli anni in cui due ragazzi di provincia, Pavia per l'esattezza, riuscirono a costruire il proprio sogno, diventando in poco tempo un fenomeno musicale e culturale. Erano gli 883. Siamo andati alle porte di Roma, al parco acquatico Hydromania, dove si stanno svolgendo le riprese della serie Sky Original “Hanno Ucciso L’Uomo Ragno – La Vera Storia Degli 883”, ideata da Sydney Sibilia.

A interpretare Max Pezzali e Mauro Repetto, i giovani Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, in una storia di amicizia, musica e illusioni.

Il tutto naturalmente raccontato anche attraverso le canzoni del duo.

La serie, girata anche da Francesco Ebbasta ed Alice Filippi, andrà in onda nel 2024

Ecco come ce l’ha raccontata Sydney Sibilia

SYDNEY SIBILIA

“Noi raccontiamo tutto il primo album, partendo dal principio con la genesi del duo, raccontando poi tutti i primi successi come gli insuccessi e le difficoltà affrontate, fino ad arrivare all’album “Hanno ucciso l’uomo ragno” che vendette centomila copie. La nostra serie termina nell’autunno del 1992, visto che poi l’anno dopo ci sarà l’altro album “Nord sud ovest est”.

“Io credo che la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto ci possa insegnare una cosa molto importante: tu magari credi di non essere destinato alle grandi cose, credi di non potercela fare e hai poca fiducia in te stesso e invece alle grandi cose ci puoi arrivare lo stesso”.

“Al centro della serie ovviamente ci sarà anche l’amicizia: la loro è davvero la storia di due amici compagni di banco che scalano le classifiche.

Una storia di amicizia che diventa fratellanza”.

INFORMAZIONI SET

Dopo aver attirato l’attenzione di migliaia di fan e di curiosi a Pavia, andranno avanti fino ai primi di dicembre a Roma le riprese della nuova dramedy Sky Original HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA VERA STORIA DEGLI 883, una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay) prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, nel 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Una dramedy ritmata e brillante con al centro una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia, interpretata da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli (Il filo invisibile, Gli sdraiati, Vostro Onore), rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita, da giovanissimi, negli anni ’90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale.

La serie è un coming of age che racconta la storia di Max e Mauro, i leggendari anni ’90 e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883, duo che contro ogni aspettativa, partendo da Pavia, ha cambiato la musica italiana sorprendendo tutti, in primis gli stessi Max e Mauro, icone, ormai, che fanno cantare ed emozionare intere generazioni di fan.