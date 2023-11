X Factor 2023, quarto Live: SELMI è il primo eliminato

E' il giovane concorrente della squadra di Morgan il meno votato della "giostra" e con sua grande sorpresa, deve abbandonare la gara. Dopo una prima manche ad altissima tensione SELMI si ritrova fuori dai giochi e abbandona così il sogno di arrivare in finale. La gara continua per Sarafine, Stunt Pilots, Angelica, Sickteens, Maria Tomba, Il Solito Dandy, Matteo Alieno, Astromare e Settembre

La sfida ( QUI LA DIRETTA ) tra i concorrenti di Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan si fa sempre più avvincente, e a uscire di scena alla fine di una prima manche al cardiopalma è SELMI. Stasera la gara inizia col botto senza esclusione di colpi, e l'emozionante momento dell’amatissima e spettacolare “giostra” di X Factor, un medley unico in cui i concorrenti si sono esibiti con i brani più rappresentativi del loro percorso, porta in un attimo alla prima eliminazione della serata. Il concorrente della squadra di Morgan abbandona il sogno di volare in finale visibilmente sorpreso.

SELMI esce di scena

Il momento che non avrebbe mai voluto vivere è arrivato per Niccolò Selmi, in arte SELMI. Il concorrente della squadra di Morgan è il meno gradito della manche giostra e deve lasciare il palco dell'X Factor Arena dopo un'esibizione senza soluzione di continuità che ha visto i regaz cantare i brani più rappresentativi del loro percorso. L'interpretazione della cover di Vasco Rossi, La nostra relazione, non ha convinto il pubblico. Qualcosa è andato storto, mentre a passare dritti alla seconda manche sono i suoi compagni di viaggio Sarafine, Stunt Pilots, Angelica, Sickteens, Maria Tomba, Il Solito Dandy, Matteo Alieno, Astromare e Settembre.

i saluti finali

Carico di stupore, e con l'amaro in bocca il cantante di Lucca si congeda con queste parole: "Vorrei ringraziare tutti, tutti i presenti, i ragazzi che sono tornati nel pollaio, i giudici, la redazione, tutti dietro le quinte e il corpo di ballo. Io qui ho avuto l’opportunità di aver vissuto qualcosa di unico e raro, ringrazio sopratutto Morgan che mi ha insegnato tanto e tutto ciò che farò fuori di qui verrà sicuramenete ripagato".