X Factor 2023, terzo Live: ecco chi è stato eliminato ieri sera. VIDEO

E' il giovane concorrente della squadra di Ambra a essere eliminato al ballottaggio con gli Stunt Pilots. Gaetano De Caro abbandona il sogno di arrivare in finale e prima di lasciare il palco di XF2023, confessa che un po' se lo sentiva. La sfida continua, giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Gaetano De Caro esce di scena all'ultimo scontro

Gaetano De Caro della squadra di Ambra risulta il concorrente meno votato della seconda manche di gara e si gioca il tutto per tutto al ballotaggio: all'ultimo scontro con gli Stunt Pilots, dice addio al sogno di arrivare in finale. Il suo cavallo di battaglia Pensiero Stupendo di Patty Pravo, questa volta non convince i giudici che decidono di far passare la band in squadra con Dargen, è sulle note di Kiss di Prince che i ragazzi hanno la meglio. A decretare l'uscita di scena di Gaetano che già al secondo Live aveva dovuto affrontare il ballottaggio con ASIA, Morgan: "Elimino i meno pronti per proseguire un percorso professionale, elimino Gaetano", dello stesso avviso Fedez, l'ultimo giudice a esprimersi e a chiudere il cerchio. Nonostante i commenti positivi sulla sua crescita ricevuti per l'esibizione di Born This Way di Lady Gaga nel corso della prima manche, Gaetano si ritrova fuori dai giochi.

Le parole di Gaetano e i saluti finali

Questo il commento del diciassettenne (in arte Be Claire) prima dei saluti finali: "E’ stato bellissimo, volevo ringraziare Ambra e tutti voi. Sapevo questo, lo immaginavo, me la tiravo in senso negativo già dai casting, però è stato stupendo. Grazie mille”. E alla domanda di Francesca Michielin che gli chiede cosa farà da domani, risponde con la spontaneità della sua giovane età: "Continuerò a studiare, devo anche tornare a scuola".