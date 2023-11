X Factor 2023, Colapesce Dimartino ospiti del terzo Live

Sul palco del terzo Live di XF2023 i due cantautori dei record (in concerto nei club dal 23 novembre), portano per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Sesso e architettura” tratto dal loro ultimo album “Lux Eterna Beach”

Ospiti del terzo Live Show di X Factor 2023 (SEGUI QUI LA DIRETTA), Colapesce Dimartino, il duo musicale dei record, fuori dal 3 novembre con l'ultimo album Lux Eterna Beach (Numero Uno/Sony Music), portano per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Sesso e architettura”. Con l'opening insieme ai talentuosi undici concorrenti, sulle note di Splash e Musica Leggerissima, i due artisti aprono il sipario sulla gara direttamente dall’X Factor Arena. E tornano sul palco per scaldare la già caldissima atmosfera in attesa del televoto.