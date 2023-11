X Factor 2023, eliminata Asia. La cantante di Fedez lascia la gara

La concorrente ha perso al ballottaggio contro Gaetano De Caro, concorrente della squadra di Ambra, dopo l'attivazione del meccanismo del tilt

È ASIA l’eliminata del secondo live della nuova edizione di X Factor (LA DIRETTA – LO SPECIALE). La concorrente della squadra di Fedez, finita al ballottaggio al termine della seconda manche, ha sfidato Gaetano De Caro, il concorrente della squadra di Ambra andato invece al ballottaggio nella prima. Non sono stati decisivi i voti dei giudici, dal momento che Fedez e Morgan hanno eliminato Gaetano, mentre Ambra e Dargen hanno eliminato Asia. È stato invece il pubblico, attraverso il meccanismo del tilt che prevede duecento secondi di televoto, a decidere chi salvare. “Sono fiera di me stessa per essere arriva fin qua, non mi aspettavo neppure di arrivare alle Audition” ha detto Asia mentre tratteneva le lacrime prima di lasciare il palco.

GAETANO DE CARO NELLA PRIMA MANCHE Il giovane concorrente della squadra di Ambra si è esibito nel minimale brano Dancing On My Own di Robyn nella versione di Calum Scott. Il concorrente ha però diviso i giudici e il pubblico. "Secondo me tu riesci a raggiungere un altro luogo della musica che è quello dove il tempo viene sospeso. Apprezzo il percorso che stai facendo" ha commentato Dargen. "Un momento di spettacolo perfetto, ma la perfezione spesso inficia l'aspetto emotivo. Non mi ha emozionato ma mi è piaciuta moltissimo" ha concluso Morgan.

ASIA NELLA SECONDA MANCHE Durante il primo Live ASIA aveva già rischiato l'eliminazione, ma si era salvata al ballottaggio finale. Nel secondo Live la concorrente si è esibita nel brano All The Stars di Kendrick Lamar con SZA, con una parte di testo riscritta. "Una buona esibizione ma il brano era veramente difficile" ha commentato Dargen.

BALLOTTAGGIO E CAVALLI DI BATTAGLIA Gaetano De Caro, in quanto minorenne, non si è potuto esibire live al ballottaggio. Un filmato ha però riproposto il cavallo di battaglia It's a Man's Man's Man's World di James Brown. "Dateci l'opportunità di far cantare di nuovo Gaetano qui, data la minore età. È ammirevole, è umile, ha voglia di fare, sa che si può migliorare, e se cerchiamo l'X Factor, Gaetano la voce ce l'ha" ha detto Ambra per convincere il pubblico a votare il ragazzo durante il tilt. ASIA è invece esplosa sul palco con il brano Bang Bang di Ariana Grande, Jessie J e Nicki Minaj. "Con il ballottaggio mi sono reso conto di aver sbagliato io le assegnazioni. Su Bang Bang ASIA ha reso alla perfezione, mi devo assumere le responsabilità delle scelte in quanto giudice" ha commentato con rammarico Fedez.