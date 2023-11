X Factor 2023, il secondo Live: gli Astromare vincono il ripescaggio

Il giovane duo, che ha sfidato Anna Castiglia con il cavallo di battaglia già proposto alle Audition, il medley composto dai brani Whole Lotta Shakin’ Goin’ On e Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis, è entrato come concorrente ufficiale nella squadra di Morgan

Il secondo Live di X Factor 2023 (LA DIRETTA - LO SPECIALE) si è aperto con il ripescaggio degli Astromare, che sono diventati così concorrenti ufficiali della squadra di Morgan. Il giovane duo ha sfidato Anna Castiglia con il cavallo di battaglia già proposto alle Audition, il medley composto dai brani Whole Lotta Shakin’ Goin’ On e Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis. La concorrente ha invece riproposto la canzone interpretata ai Bootcamp, Un piccolo tempo di Franco Califano. “Vogliamo dimostrare tutto ciò che non abbiamo ancora dimostrato, tutta la musica e tutti gli inediti” hanno detto gli Astromare per convincere il pubblico. “Mi piacerebbe essere un piccolo esempio in una narrazione molto variegata” ha detto invece Anna Castiglia nell’ultimo appello prima del risultato del televoto. Gli spettatori hanno infine premiato gli Astromare, che si esibiranno già nel corso della seconda manche.