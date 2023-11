X Factor, secondo Live con due manche di cover e ripescaggio. DIRETTA

L'attesissimo secondo Live sta per iniziare, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.





Il pubblico a casa è in trepidante attesa, basti pensare che la scorsa settimana l’esordio dei Live è stato il più visto delle ultime tre edizioni: il kick off in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 630mila spettatori medi con una share del 3,1% e una permanenza del 60% (13 punti in più rispetto a un anno fa e 7 punti in più rispetto alla scorsa settimana), dati in crescita del +5% rispetto a un anno fa e del +22% rispetto all’episodio precedente.





XF2023 ha tenuto piede anche sui principali social network, dove l’hashtag ufficiale #XF2023 è entrato direttamente al primo posto dei Trending Topic durante la messa in onda rimanendo poi stabile sul podio per tutta la notte fino alla mattina di venerdì; in tendenza sono saliti, durante la serata, anche i nomi di Ambra, Morgan, Laura Pausini (fonti: Talkwalker, Trends24.in).