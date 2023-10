Musica pop a tutto volume, scenografia e performance esplosive. Si accendono le luci sul palco del primo Live di X Factor 2023, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, con i 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan scatenati nei commenti fin dai primi minuti (RIVIVI QUI LA DIRETTA DEL PRIMO LIVE).

Ad aprire la puntata uno spettacolare opening che ha visto Francesca Michielin esibirsi su un medley di canzoni - “Flowers” di Miley Cyrus, “vampire” di Oliva Rodrigo e “Dance The Night” di Dua Lipa - concluso con un messaggio di pace a tutto schermo, “Make Art Not War”. In puntata, anche la grande performance della super ospite Laura Pausini, che ha portato sul palco un medley con due dei suoi pezzi più iconici – “Tra te e il mare” e “Resta in Ascolto” – e due brani più recenti come “Il Primo Passo sulla Luna” e “Durare”, presentando così “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), il suo nuovo progetto discografico disponibile in tutto il mondo da oggi venerdì 27 ottobre. Tra i momenti clou, il colpo di scena di puntata: uno dei concorrenti che non hanno superato le precedenti fasi di selezione ha la possibilità di entrare ufficialmente in gara dalla prossima puntata. Quattro concorrenti - Astromare, Alice B, Anna Castiglia, Manifesto - si sfidano in un sondaggio aperto sul profilo Instagram di X Factor (disponibile fino alle 12.00 di oggi, venerdì 27 ottobre): i due che avranno raccolto la percentuale di voti più alta si sfideranno nella seconda puntata per un posto nei Live Show di #XF2023.