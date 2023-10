Chiuse le selezioni, i giudici hanno scelto i concorrenti che andranno ai Live Show di questa edizione. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno formato le quattro squadre pronte a sfidarsi in diretta giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Rivivi alcuni dei momenti clou della puntata

Completate le selezioni di X Factor 2023 (SCOPRI LO SPECIALE) i giudici hanno scelto i concorrenti che andranno ai Live Show di questa edizione. Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan hanno formato le loro squadre al termine di una due-giorni di “ritiro artistico” durante il quale ogni giudice ha avuto modo non solo di riascoltare i 5 artisti che hanno superato la fase dei Bootcamp, ma anche di conoscerli meglio, trascorrendo con loro diversi momenti della giornata e creando con loro un filo diretto grazie a un’attività a loro scelta.

le 4 squadre in gara fedez Per la squadra di Fedez, hanno guadagnato un posto per i Live: Sara Sorrenti, che ha proposto “Desert Rose” di Sting dalla sua magica consolle elettronica, Maria Tomba, che ha mostrato la sua energia con una cover di “Numb” dei Linkin Park, e Asia Leva, che ha riadattato “Changes” di XXXTentacion con alcune strofe riscritte da lei. ambra La squadra di Ambra sarà composta da Gaetano De Caro, che ha proposto un’emozionante cover piano e voce di “Hope There’s Someone” di Antony and The Johnsons, Matteo Pierotti, che ha reinterpretato “Sfiorivano le viole” di Rino Gaetano, e Angelica Bove, che ha incantato con la sua versione di “Iron Sky” di Paolo Nutini. Dargen Per la sua squadra, Dargen ha scelto invece Andrea Settembre, che si è esibito con una cover coinvolgente di “Amandoti” dei CCCP, gli Stunt Pilots, che hanno presentato il loro inedito “Imma Stunt” e Fabrizio Longobardi, con “1950” di Amedeo Minghi. morgan Della squadra di Morgan, infine, faranno parte Niccolò Selmi, che ha presentato una sua versione de “La nostra relazione” di Vasco Rossi, gli Animaux Formidables, che hanno proposto il loro personale sound sulle note di “Ring On Fire” di Johnny Cash, e i SickTeens, che hanno portato la loro carica rock con una cover di “Careless Whisper” di George Michael. approfondimento X Factor 2023, le 4 squadre schierate per i Live. FOTO

Angelica emoziona ambra con “Iron Sky” di Nutini Angelica si presenta alle Home Visit di X Factor 2023 con un brano, “Iron Sky” di Paolo Nutini, che a suo dire esprime un sentimento di rabbia. Quello che la giovane milanese trasmette è però qualcosa di molto di più profondo, che Ambra coglie come al solito con una forte emozione, esattamente come era successo durante le Audition e i Bootcamp. Dopo l’esibizione Ambra, incuriosita, chiede ad Angelica di raccontare la sua storia, fatta - nonostante la giovane età - di felicità ma anche di tanta sofferenza, alla quale ha risposto con la musica, una vera e propria terapia per il suo dolore. Una forma di terapia che continuerà anche ai Live Show: Angelica è uno dei 12 concorrenti ufficiali di X Factor 2023, salirà sul palco giovedì 26 su Sky e NOW. approfondimento Laura Pausini super ospite di X Factor 2023 per il primo Live

I SickTeens convincono morgan Si sono giocati il tutto per tutto all’esterno di una villa elegantissima, col sole già tramontato, per convincere il proprio giudice Morgan di essere pronti per affrontare X Factor 2023. I SickTeens sono tre giovani ragazzi di Reggio Emilia di circa 20 anni, vanno a scuola insieme sin dalle medie e condividono il sogno di vivere di musica. Nelle Home Visit – ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – hanno fatto indossare un abito totalmente nuovo all’immensa “Careless Whisper” di George Michael, che ha fatto guadagnare loro il biglietto per i Live Show in cui saranno tra i 12 protagonisti ufficiali. approfondimento X Factor Bootcamp, le squadre di Ambra e Morgan volano agli Home Visit

gli Animaux Formidables sulle note di Johnny Cash Con un’esibizione al chiaro di luna, gli Animaux Formidables portano alle Home Visit una cover di “Ring On Fire” di Johnny Cash. Morgan, loro fan della prima ora, si gode la loro esibizione comodamente dal divano, non nascondendo ancora una volta il suo apprezzamento per il loro personalissimo sound. Il responso per il misterioso duo torinese è senza troppi dubbi per il loro giudice: andranno ai Live Show, attesi da giovedì 26 su Sky e NOW. approfondimento X Factor 2023, i momenti clou della prima puntata dei Bootcamp. VIDEO

L’esibizione di Anna Castiglia e il suo confronto artistico L’esibizione di Anna Castiglia è un vero e proprio confronto artistico con Morgan, che, sulle note de “Il Cantico dei drogati” di Fabrizio De André, la accompagna alla chitarra. Dopodiché, prima Morgan le consiglia di cantare più piano, prestando attenzione a ogni parola, poi le chiede perché abbia scelto di portare questo brano alle Home Visit di X Factor 2023 – ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. La risposta di Anna è inequivocabile e trova Morgan d’accordo: “Questo brano mi strazia”. approfondimento X Factor Home Visit, i 12 artisti in gara per i Live Show. FOTO