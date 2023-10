Laura Pausini super ospite di X Factor 2023 per il primo Live

TV Show

X Factor Bootcamp, le squadre di Ambra e Morgan volano agli Home Visit

Nella seconda giornata di Bootcamp, che sono stati registrati in estate, i concorrenti si sfidano al diabolico gioco delle sedie per conquistare un posto nella successiva fase degli Home Visit. Uno switch dopo l’altro, Ambra e Morgan formano le proprie squadre da 5 concorrenti. L’appuntamento è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Il racconto fotografico della serata

A decidere le sorti del primo gruppo di concorrenti della seconda puntata di Bootcamp è Ambra. Inaugura il palco Vittoria Gado con la rivisitazione jazz di Seven Nation Army dei Postmodern Jukebox. La diciassettenne riceve non solo la prima standing ovation della serata, ma anche la prima sedia di Ambra!

Margherita Silvestrini si esibisce in una cover al pianoforte di Every Little Thing She Does Is Magic dei Police, una proposta molto apprezzata da Morgan. Ambra, però, coglie alcune imprecisioni nella performance della musicista, e non vuole creare illusioni: “Ti auguro di fare questo mestiere, ma io non posso prenderti in squadra”. Morgan protesta, ma la giudice resta ferma sulle sue posizioni: “Purtroppo sentiamo in modi diversi”. La concorrente conclude la gara e scoppia in lacrime nel backstage