X Factor Bootcamp, le squadre di Ambra e Morgan volano agli Home Visit

Margherita Silvestrini si esibisce in una cover al pianoforte di Every Little Thing She Does Is Magic dei Police, una proposta molto apprezzata da Morgan. Ambra, però, coglie alcune imprecisioni nella performance della musicista, e non vuole creare illusioni: “Ti auguro di fare questo mestiere, ma io non posso prenderti in squadra”. Morgan protesta, ma la giudice resta ferma sulle sue posizioni: “Purtroppo sentiamo in modi diversi”. La concorrente conclude la gara e scoppia in lacrime nel backstage

X Factor 2023, le Audizioni: cos'è successo nella terza puntata. FOTO