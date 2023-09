X Factor 2023, le Audizioni: il racconto della seconda puntata. FOTO

10/23 Foto di Virginia Bettoja

Fabio Morini, in arte Fabui, sale sul palco con un ukulele azzurro. Secondo la mamma non ha l'X Factor, ma lui non demorde perché non vuole che qualcuno rovini il suo sogno. L'inedito Bambino Straniero nasce in un periodo in cui il diciottenne non riesce a capire gli altri, che a loro volta non riescono a capire lui. La poetica fragilità del ragazzo, però, strappa solo i due sì di Ambra e Morgan, mentre Dargen e Fedez votano no. Se fosse passato, la mamma sarebbe stata sicuramente felice per lui

