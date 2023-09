5/22 Foto di Virginia Bettoja

"La mia energia deve riempire tutto il palco anche se sono ferma!". Francesca Spennati, in arte Steira, porta good vibes sul palco di XF2023 con la cover di Ain't Got No, I Got Life di Nina Simone. La concorrente, che studia le energie dei chakra, percepisce in Morgan la personalità di "un cucciolo", e lui non la smentisce. In compagnia di Ambra e Dargen, il giudice vota sì, e l'unico no di Fedez non frena il sogno della ragazza

X Factor, Maria coinvolge i giudici in una performance inaspettata