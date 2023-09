X Factor 2023, i Sickteens conquistano i giudici. VIDEO

TV Show

X Factor 2023, le Audizioni: il racconto della seconda puntata. FOTO

Secondo round di Audition con la conduttrice Francesca Michielin e la giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Tra un'esibizione e l'altra, Morgan ritrova tra i concorrenti una bambina a cui aveva fatto un autografo vent'anni prima. Nel frattempo, XF2023 restringe il cerchio dei nuovi talenti. L’appuntamento è tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Il racconto fotografico della serata

Si apre la seconda puntata di Audition di X Factor 2023, con tanti nuovi talenti. Il primo concorrente è Alvaro Gutierrez, cantante e barbiere di origine cubana arrivato in Italia quattro anni fa per inseguire il sogno della musica. A Cuba il ragazzo ha lasciato la mamma, che per lui “è tutto”. Sul palco conquista il pubblico con il flow della cover di U Remind Me di Usher, che accompagna con movenze coinvolgenti. "In Italia di performer come te non ce ne sono, è una bella sfida" commenta Fedez. I giudici pronunciano quattro sì

È il turno di Vittoria Spina: la ventenne brianzola è convinta di avere l’X Factor, ma la cover di I Will Survive di Gloria Gaynor è incrinata da qualche stonatura. "Che cosa ne pensi della tua esibizione?" domanda Fedez. "Non lo so, non l'ho vista!" risponde la ragazza. Dargen e Morgan premiano la simpatia della concorrente con due sì, ma Ambra e Fedez frenano la sua corsa con due no