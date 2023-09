Durare, il nuovo singolo di Laura Pausini: testo e significato

Durare, Laura Pausini l'ha scritta nel 2021 insieme a Edwyn Roberts e Paolo Antonacci. La produzione è di Michelangelo e di Paolo Carta. "Dal primo momento ho saputo che sarebbe stato il primo singolo del mio nuovo disco con cui avrei voluto presentarmi dopo così tanto tempo", ha scritto la cantante postando spezzoni del videoclip sul suo profilo Instagram. Di cosa parla Durare? "Di come si può credere ancora nelle storie d’amore che vogliono costruire un percorso di vita da pensare insieme".

Durare, il testo

Meno male

Che non sei normale

Come tutti quanti

Che lasci tutto e torni

Se ho paura anch'io

E non lo sanno gli altri



Sceglimi sceglimi sceglimi

Stasera

Noi

Siamo mappe sulla schiena

Una vita dopo cena

Siamo quello che ti va



E allora come mai

Ci hai messo così tanto

Ad incontrarmi qui

A farne il tuo bersaglio

E poi portarmi in alto

Che la città è un puntino

Lo vedi quanto è bello

Dividersi un destino



C'è una notte stellata

Tra le ciminiere

C'è una vita pensata

Ed una da pensare insieme

Ed una da inventare

Ed una da capire

Ed una da durare

Io e te

Ed una da impazzire

Io



Meno male

Che non vuoi dormire

Anche se torno tardi

Che non ti fa paura

Se sto male anch'io

Ma che ne sanno gli altri



Adesso tu ti prego

Chiamami chiamami chiamami

Bambina

Siamo solo un paio d'anime

Siamo solo due metafore

Siamo quello che ci va



E allora come mai

Ci hai messo così tanto

Ad incontrarmi qui

A farne il tuo bersaglio

E poi portarmi in alto

Che la città è un puntino

Lo vedi quanto è bello

Dividersi un destino



C'è una notte stellata

Tra le ciminiere

C'è una vita pensata

Ed una da pensare insieme

Ed una da inventare

Ed una da capire

Ed una da durare

Io e te

Ed una da impazzire

Io e te



Mi viene voglia di ridere

Noi

Ci sembrava difficile

Mi raccomando torna a casa

Facciamo un figlio dopo cena

Mi raccomando torna a casa



E allora come mai

Ci hai messo così tanto

Ad incontrarmi qui

A darmi il tuo buongiorno

E poi portarmi in alto

Che la città è un puntino

Lo vedi quanto è bello

Dividersi un mattino



C'è una notte stellata

Tra le ciminiere

C'è una vita pensata

Ed una da pensare insieme

Ed una da inventare

Ed una da capire

Ed una da durare

Io e te

Ed una da impazzire

Io e te