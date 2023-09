Svelate le date di uscita del nuovo lavoro della cantautrice, un album celebrativo dei suoi trent'anni di carriera che aprirà una nuova fase della sua vita musicale. Disponibile in varie versioni, uscirà ufficialmente il 27 ottobre

I fan di Laura Pausini possono ufficialmente far partire il conto alla rovescia per l'uscita nel nuovo album, Anime Parallele, che arriverà sugli scaffali il prossimo 27 ottobre.

Sul sito e sui canali social della cantautrice ci sono tutti i dettagli per il pre-order delle varie versioni del disco che conterrà brani inediti e rappresenta il perfetto completamento di una stagione speciale: quella dei trent'anni di carriera di Pausini. Ecco ciò che c'è da sapere

L'emozione per Anime Parallele

Sono passati cinque anni dall'uscita dell'ultimo disco di Laura Pausini e la cantante di Solarolo è più emozionata che mai.

“È tutto pronto, io sono pronta, non vedo l’ora di portarvi con me in questo nuovo mondo!”. Queste le parole pubblicate solo qualche giorno fa su Instagram a corredo di un video nel quale Pausini racchiudeva tutta l'eccitazione del primo ascolto del disco.

“Il giorno in cui ho ascoltato tutto l’album per intero per la prima volta la mia mente è andata da Zero a mille in un attimo, soprattutto durante la prima traccia che aprirà questo nuovo cammino”. Carica di entusiasmo, la cantautrice pluripremiata sta trasmettendo ai suoi fan tutta l'importanza di questo suo ritorno sulla scena. Il nuovo album sarà il punto di forza del tour mondiale che da dicembre partirà dai palazzetti italiani per giungere nelle più importanti arene europee e approdare poi in America Latina e negli Stati Uniti. leggi anche Laura Pausini, la prima data di Siviglia dell’Anteprima World Tour

Le indiscrezioni sulla tracklist del nuovo album Anime Parallele (che si chiamerà Almas Paralelas nella versione spagnola) sarà disponibile in formato cd e vinile ma anche in uno speciale formato deluxe.

Non sono ancora noti i titoli dei brani contenuti nel disco ma è quasi cero che Durare (Durar in spagnolo) dovrebbe essere il primo singolo del nuovo lavoro - le indiscrezioni sul pezzo scritto con Edwyn Roberts e Paolo Antonacci, erano trapelate tra i fan agli inizi di agosto.

Il nuovo album, preludio di una nuova stagione di concerti dal vivo, seguirebbe gli eventi di un 2023 decisamente memorabile per la cantante che la scorsa primavera si è anche sposata con Paolo Carta, lo storico compagno musicista.

Le sorprese per quest'anno, già reso importante dai festeggiamenti per i trent'anni di carriera, celebrati con una maratona live di 24 ore, le performance di New York, Madrid e Milano e il premio Latin Recording Academy Person Of The Year 2023, non sono ancora finite. approfondimento Matrimonio Laura Pausini, i dettagli dell'abito da sposa

