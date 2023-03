Matrimonio Laura Pausini, i dettagli dell'abito da sposa

Laura Pausini che quest'anno festeggia trent'anni di carriera , ha abituato i suoi fan a diverse evoluzioni del suo stile, tutte, però, inserite all'interno di un percorso personale ben definito che non ha lasciato spazio a colpi di testa o cambi d'immagine non in linea con l'idea della ragazza di provincia che dall'Emilia Romagna ha conquistato le vette del mondo col talento, la perseveranza e senza le spinte o gli stratagemmi del guardaroba che pure sarebbero ammessi per una stella del pop del suo calibro. La cantante capace di scatenare l'energia di uno stadio intero senza lustrini ma con un semplice blazer - un capo che difficilmente ci si aspetterebbe di trovare tra i costumi di scena di un animale da palcoscenico - non ha rinunciato alla giacca lunga coi bottoni e le tasche neppure nel giorno del matrimonio dove ha tenuto fede al suo stile pur essendo, anche qui, la grande protagonista.

Il bridal style di Laura Pausini

Niente gonne principesche, né abiti dal bianco smagliante ricchi e preziosi. Laura Pausini ha scelto il suo stile forse rifacendosi a qualche vecchia foto che ha lasciato un segno nella sua memoria. Il suo bridal style è senza tempo, rétro e contemporaneo insieme, perché l'abito lineare, dalle linee essenziali, al limite rigorose, è un evergreen delle spose nel giorno del Sì, così semplice e raffinato da non temere il passare del tempo e diventare un capo da tramandare.

L'abito di Laura Pausini è bianco panna, confezionato in un tessuto liscio che scivola sulla silhouette dolcemente, con la gonna a sirena, un accenno di strascico che non impedisce i movimenti e una scollatura girocollo ideale per essere accessoriata anche con una collana di perle monofilo, lunga come quella scelta dalla cantante. Come ogni sposa tradizionale, la cantante di Un nuovo inizio ha indossato i guanti, deliziosi questi ultimi, in pizzo plumetis (lavorato a micro pois), e il velo col quale non ha esagerato, preferendo un modello di lunghezza media, a doppio strato e senza bordatura.

Pausini ha tenuto il velo in testa durante la cerimonia e le foto dei festeggiamenti, come provano gli scatti e i video comparsi sul suo profilo Instagram ufficiale. L'accessorio è stato fissato su un'acconciatura raccolta, una pettinatura con la fila laterale, chic e molto naturale. Il make-up ha messo in risalto lo sguardo lasciando le labbra nude. Molto sobri anche il resto dei gioielli, un paio di orecchini di perle a lobo, scelti a contrasto con le fedi che sono il vero tocco di colore dell'intero look. Da questo momento e per sempre, Laura Pausini e Paolo Carta indosseranno un sottile anello scuro, una fascia in titanio, materiale indistruttibile, come il sentimento che li unisce.