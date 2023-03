Laura Pausini annuncia il matrimonio con Paolo Carta

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Fiori d'arancio per Laura Pausini che sposerà lo storico compagno, Paolo Carta, dopo diciotto anni d'amore. La notizia, che non è stata data né confermata dalla coppia, è trapelata dalla consultazione delle pubblicazioni di matrimonio online presenti sui siti dei comuni di residenza dei futuri sposi.

Nessuna conferma, dunque, per la data delle nozze che, plausibilmente, avverranno in estate, forse a giugno, prima che la cantante parta per il tour 2023.