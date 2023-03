Laura Pausini, Un buon inizio: testo e significato della nuova canzone

Anticipato nei tre concerti in 24 ore realizzati per celebrare i 30 anni di carriera, il brano segna l’avvio di una nuova avventura per la cantante

Dopo i tre concerti in 24 ore per celebrare i 30 anni di carriera, Laura Pausini è pronta ad aprire una nuova pagina della vita lavorativa. È l’artista italiana che ha più successo nel mondo, le sue canzoni sono suonate in tutti i Continenti e la sua voce è riconoscibile tra tutte. La sua è una vita trascorsa sul palcoscenico, cominciata a 16 anni su quello del Teatro Ariston di Sanremo e poi proseguita senza mai un momento di pausa. In queste settimane ha presentato il suo ultimo singolo , che rappresenta un’altra pietra miliare della sua carriera. Un buon inizio è una dichiarazione di intenti potente e chiara , che lei stessa ha voluto spiegare per dare al pubblico i giusti strumenti interpretativi.

Nata a Faenza il 16 maggio 1974, Laura Pausini è la nostra cantante più famosa al mondo, Per festeggiare i suoi 30 anni di carriera ha pensato bene di organizzare un mini tour chiamato #LAURA30, Tre tappe in 24 ore, in tre città: New York, Madrid e Milano

Significato un buon inizio

La prima volta che Laura Pausini ha proposto questo brano al pubblico è stata a New York e poi a Madrid e Milano nei tre concerti in 24 ore, un’espressione della volontà di aprire nuovi capitoli della sua carriera: “Come vi ho detto io voglio iniziare da capo, di nuovo, voglio essere positiva, voglio essere ottimista, voi non lo sapete perché non ve l’ho mai spiegato, ho passato molto tempo a pensare in maniera triste, negativa. Ho cambiato idea, e voglio che adesso sia davvero un buon inizio, per tutti noi, non solo per me”.