Laura Pausini mai più in gara a Sanremo: “Va rispettata una gerarchia”

Laura Pausini ha dichiarato che non tornerà mai più in gara al Festival di Sanremo. La star, che ha da poco celebrato 30 anni di carriera, ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, pronunciando una frase che sta facendo discutere. Parla infatti di una presunta gerarchia da rispettare. Si dice in disaccordo con i colleghi che accettano di gareggiare nonostante carriere importanti alle spalle. “Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa”, sottolinea la cantante.

“Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara”, aggiunge. E assicura che lei non tornerà mai più a gareggiare sul palco dell'Ariston.



Parliamo di una mega star delle sette note non soltanto italiane ma mondiali- Pausini è una diva della musica che nel suo recente tour evento "tre-date-in-24-ore" per celebrare trent’anni di carriera è stata letteralmente osannata dal suo affezionatissimo pubblico. E per l'occasione dei tre decenni di carriera, Laura Pausini ha deciso di fare un regalo a se stessa e ai suoi fan pubblicando un nuovo singolo dal titolo Un Buon Inizio.

Dopo aver tenuto un concerto a New York, uno a Madrid e uno a Milano per omaggiare tutti i Paesi che l’hanno accolta più di tutti e a cui deve tanto del suo successo, la cantante ammette che non ha più lo status adatto per partecipare alla kermesse sanremese nel ruolo di gareggiante.



Laura Pausini: “Per me il Festival non è come andare al Grammy” approfondimento Laura Pausini: "Oscar e Golden Globe? Meglio il Festival di Sanremo" “Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle”, ha affermato Laura Pausini, alludendo probabilmente a big della musica italiana del calibro di Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Giorgia, Elisa e Iva Zanicchi. “Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa. Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti. Io però la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico, va rispettata la gerarchia. Ma è il mio punto di vista”, conclude Pausini.



Quello che ammette ora Pausini è ciò che pensavano tutti i big fino a pochi anni fa approfondimento Pausini, 3 concerti in 24 ore per 30 anni di carriera. Stasera Milano Il pensiero di Laura Pausini secondo cui vigerebbe una sorta di gerarchia musicale per la quale, una volta raggiunto il livello più alto, non bisognerebbe mai più "abbassarsi" e "scendere" per gareggiare in una kermesse canora contro perfetti sconosciuti fa storcere il naso a tante persone in queste ore.

Bisogna ammettere però che il pensiero che ha esternato con coraggio Laura Pausini adesso è un po' quello che fino a pochi anni fa era di pubblico dominio, condiviso da molti altri big della musica. Le cose sono cambiate da quando è arrivato Amadeus a dirigere il Festival. Il direttore artistico della gara sanremese è riuscito a fare tornare sul palco dell'Ariston icone della musica nostrana del calibro di Giorgia ed Elisa.

Benché fino all'arrivo dell’Amadeus ex macchina (facciamo un gioco di parole con il proverbiale deus ex machina) il pensiero di Laura Pausini fosse dilagante, la dichiarazione della cantante sta facendo parecchio scalpore. Le critiche in rete sono parecchie e in molti si stanno chiedendo se qualcuno dei colleghi famosi di Laura Pausini - da Georgia a Elisa fino ad arrivare a Tiziano Ferro - replicheranno in qualche modo alle parole affidate dalla cantante a Il Fatto Quotidiano. Per adesso tutto tace. Tranne la rete, ovviamente, che invece è in super fermento.



Pausini: “Io conduttrice di Sanremo? No!” approfondimento Laura Pausini condurrà i Latin Grammy Awards: "Sono orgogliosa" “Tutti si aspetterebbero da me che un giorno prenda la direzione del Festival o che lo conduca. No, non me la sento”, dichiara Laura Pausini, senza se e senza ma. “Non potrei essere distaccata da quelle decisioni, soprattutto se dovesse capitarmi di avere degli amici che vogliono andarci. Detto onestamente, non saprei come gestirla. E poi con Festival così di successo, può capitare che ce ne sarà uno che andrà leggermente meno bene e non sono così sicura di me per affrontare anche questa ipotesi”.