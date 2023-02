Laura Pausini: "Oscar e Golden Globe? Meglio il Festival di Sanremo"

Stesso giorno e (quasi) stessa ora. Laura Pausini il 27 febbraio del 1993 vinceva il Festival di Sanremo ( GUARDA LO SPECIALE ) con La Solitudine e iniziava una carriera che la ha portata a diventare, attraverso la sua musica e la sua arte, una ambasciatrice dell'italianità del mondo. Per celebrare questo trentennale si è regalata, e ha regalato ai suoi fan, tre concerti in 24 ore: New York, Madrid e Milano e in ogni luogo ha ripercorso un suo decennio, in ordine cronologico. Nel capoluogo lombardo, che prevedeva un viaggio nell'ultimo decennio pausiniano, ha scelto il Teatro Carcano . E' stata accolta da amici dal fan club, da amici veri, da curiosi che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto (gratuito fino a esaurimento posti), da colleghi artisti, influencer e giornalisti, alcuni dei quali, come lei ha sottolineato dal palco "quelli importanti", la hanno accompagnata anche a Madrid.

Il primo ricordo è proprio a quel Sanremo : "Ero dietro le quinte con gli altri giovani e ho sentito una manona tirarmi sul palco, quella di Pippo Baudo, che annunciava la mia vittoria. Quello con la musica è il fidanzamento più lungo della mia vita, trent'anni. E davvero lo vivo come un amore. Poi i miei fan mi hanno insegnato a fare le pazzie e stavolta la faccio io con i tre concerti in 24 ore". Il rapporto con i fan torna più volte nell'arco dell'ora abbondante di concerto, vissuto da loro in piedi e con i cellulari in mano ininterrottamente. Laura Pausini ricorda che negli anni Novanta le arrivano le lettere "e mio padre mi ha insegato a essere educata e disciplinata, a rispondere. Poi sono arrivati post, i rapporti si sono fatti più stretti, molti facce che sono qui le conosco da sempre. L'immediatezza dei post mi ha permesso una maggiore intimità con loro, a volte mi hanno confidato storie terribili". E per sublimare l'unione di cuori parte il brano Simili .

Un altro momento è dedicato ai Golden Globe e alla nomination agli Oscar per il film La Vita Davanti a Sé. Ci sono una dedica a Niccolò Agliardi, suo autore di riferimento, e una a Sophia Loren, protagonista del film: "La canzone è Io Sì e la ho cantata in cinque lingue; è un brano che parla di inclusione". Il momento nostalgia arriva quando Laura Pausini riannoda i fili della sua vita: "Che avrei fatto se non avessi vinto il Festival? La ceramista o l'architetto e poi se avessi avuto fortuna sarei andata la sera a cantare in qualche pianobar. Nel 1993 ho iniziato a girare e a confrontarmi con un mondo diverso dal mio, che prima era ristretto alla mia Solarolo, che amerò per sempre, e ho conosciuto opinioni diverse: la mente se non la apri non serve a niente.

Sai non è scontato che dopo tanti anni i fan continuino ad ascoltarti, magari sbagli qualcosa e si allontanano. I miei no. Io adesso voglio tornare a sudare come quando avevo 16 anni. Ora inizia qualcosa di nuovo, è mezzanotte e vi regalo una piccola parte della nuova canzone. Voglio iniziare da capo ed essere ottimista dopo un periodo passato a pensare male. La canzone si intitola Buon Inizio. A proposito di musica mi ripeto che sì Oscar e Golden Globe ma il più importante è il Festival di Sanremo. E ora, come vi dico da trent'anni, andate a casa e fate l'amore".