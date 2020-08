Anniversario di Laura Pausini e Paolo Carta: le foto della figlia

La cantante e il chitarrista, in vacanza in montagna, sono stati immortalati dalla figlia Paola in alcuni scatti romantici per festeggiare i 15 anni insieme

Laura Pausini e Paolo Carta, la storia d'amore

approfondimento

San Valentino, il romanticismo dei vip: i messaggi d'amore

Laura Pausini e Paolo Carta stanno insieme dal 2005. Il musicista 56enne in passato è stato sposato con Rebecca Galli, dalla quale ha avuto 3 figli: Jader, Jacopo e Joseph. L’ex moglie in passato si è dimostrata piuttosto critica nei confronti della relazione con Laura Pausini: “Lui ha già tre figli ma non ha il tempo di seguirli perché è sempre preso dalla carriera. E poi ecco che fa un altro figlio perché lei non ne ha avuti, perché a lei, Laura Pausini, vengono aperte tutte le strade più semplici... compresa quella di prendersi un uomo sposato. Che cosa vuole che le dica, gli auguro di essere felici, ma sappiamo che qui c'è stata tanta sofferenza” aveva rivelato la donna a DiPiù. Per Laura invece Paolo rappresenta il grande amore: è stato lui il primo a dirle che è bella. “Io e lui abbiamo un radar che ci unisce in ogni momento. Paolo è sempre con me. Siamo noi: io, lui e la nostra bambina. Sono stata sola così a lungo... Lei sa che cosa vuol dire ritrovarsi in una camera d’albergo dall’altra parte del mondo? Un minuto prima accerchiata da migliaia di fan, un minuto dopo completamente sola. E nessuno che ti chiami per sapere come è andata. Sa com’è vincere un premio e non sapere con chi festeggiarlo? È bruttissimo. Lui è stato il primo uomo a dirmi che sono bella. Sì, dice proprio: sei bella. Due parole che mi hanno cambiato la vita. Nessuno me lo aveva mai detto prima. Fisicamente mi sentivo tollerata c’era sempre qualcosa di me che dovevo farmi perdonare” ha raccontato tempo fa a Grazia l'artista di Faenza.