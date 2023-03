Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati: la foto del matrimonio

La cantante italiana famosa in tutto il mondo si è sposata col suo storico compagno musicista e su Instagram ha pubblicato una foto in cui posa con l'abito bianco

Cinque lingue per dare l'annuncio che i fan aspettavano da qualche settimana. Laura Pausini ha detto “Sì, lo voglio” a Paolo Carta il chitarrista e produttore musicale a cui è legata da diciotto anni. La notizia dell'avvenuto matrimonio è giunta da Instagram con una foto apparsa sul profilo ufficiale della cantante di Solarolo nella quale sia lei che Carta posano in abiti nuziali . Inutile dire che la sposa e lo sposo sono più raggianti che mai.

Nata a Faenza il 16 maggio 1974, Laura Pausini è la nostra cantante più famosa al mondo, Per festeggiare i suoi 30 anni di carriera ha pensato bene di organizzare un mini tour chiamato #LAURA30, Tre tappe in 24 ore, in tre città: New York, Madrid e Milano

Laura Pausini: sposa in blazer

Laura Pausini ha scelto la tradizione e si è sposata in abito bianco, un long dress leggermente a sirena dal design lineare e classico, reso contemporaneo e chic da un blazer con le tasche frontali e il collo a scialle. Stesso tipo di giacca con i revers lucidi per lo sposo, Paolo Carta, in abito nero e senza camicia ma con una t-shirt girocollo.

La co-conduttrice dell'Eurovision Song Contest torinese non ha rinunciato al velo, di media lunghezza, che ha fissato su un raccolto morbido con la fila laterale. Perfetto il bouquet, piccolo e bianchissimo, e i guanti in pizzo plumetis, accessorio ricercato come la collana di perle lunga, visibile sotto al blazer. Su Facebook e nelle Stories compare anche Paola, adorabile damigella, che ha indossato un abito bianco con gonna ampia e ricamo floreale 3D.

Caratteristico anche lo sfondo del primo scatto pubblico della cerimonia, con gli sposi che posano in uno scenario illuminato dalla luce delle candele e dai bagliori di un sipario di lustrini arricchito con addobbi rosa fucsia nel quale campeggia una chitarra, simbolo di un amore che è nato con la musica e dalla musica sarà accompagnato per sempre.