Laura Pausini e Paolo Carta celebrano 17 anni insieme su Instagram

In attesa di poter rivivere la sua storia nel cortometraggio Laura Pausini – Piacere di conoscerti, la cantante ha condiviso un romantico scatto social in cui bacia il compagno Paolo Carta in occasione dei 17 anni insieme Condividi

Laura Pausini che presto vedremo nel cortometraggio su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con il racconto della sua storia personale e professionale in Laura Pausini – Piacere di conoscerti, ma anche alla conduzione dell’Eurovision Song Contest 2022 accanto ad Alessandro Cattelan e Mika, ha condiviso nelle scorse ore una dolce fotografia sui social in cui bacia il compagno Paolo Carta in occasione del loro anniversario. Ecco il messaggio d’amore e stima che la cantante ha scritto per i loro 17 anni in coppia.

Laura Pausini bacia Paolo Carta sui social e promette novità in arrivo approfondimento "Laura Pausini - Piacere di conoscerti", il trailer del film “Il 7 aprile quando uscirà il film Laura Pausini - Piacere di conoscerti, scoprirete che la Laura che Paolo sta baciando in questa foto non sono io, o forse si… beh non posso dirvi ancora nulla…” ha commentato la cantante originaria di Faenza sui social, dove nelle scorse ore ha condiviso una bellissima fotografia che la ritrae – in abito rosa scintillante – accanto al compagno Paolo che bacia con trasporto aggiungendo, “Però posso dirvi che oggi è il nostro anniversario e noi siamo innamorati come il primo giorno. Ti Amo Paolo, grazie per essere al mio fianco sempre e per i baci che mi dai”. Per la cantante e il produttore artistico si tratta del 17esimo anno della loro lunga storia d’amore, culminata con la nascita di una famiglia con la piccola Paola nel febbraio del 2013. I due, che stanno insieme dal 2005, ammettono di amarsi ancora come fosse il primo giorno in cui si sono incontrati. Feeling che si ritrova ben presto anche nel bacio pubblicato sui social.

Laura Pausini: scatto romantico avvolto da una didascalia misteriosa approfondimento Eurovision 2022, i conduttori saranno Laura Pausini, Mika e Cattelan Se da una parte, lo scatto pubblicato da Pausini su Instagram, ha destato la gioia dei fan che subito hanno riempito il suo feed di commenti con cuori e faccine, dall’altra la didascalia condivisa dalla cantante ha acceso non poca curiosità, promettendo interessanti novità circa il cortometraggio Laura Pausini – Piacere di conoscerti in uscita su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il prossimo 7 aprile. Scritto dalla stessa Pausini insieme a Ivan Cotroneo e Monica Rametta, il film non sarà la solita biografia della cantante, ma porterà in scena importantissimi tasselli della sua vita privata e carriera professionale partendo dalla domanda: “Cosa sarebbe successo, se Laura Pausini non avesse vinto il Festival nel 1993?”.