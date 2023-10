X Factor 2023, cos'è successo nel primo Live Show. VIDEO

Gli Animaux Formidables della squadra di Morgan sono eliminati da X Factor 2023 (SCOPRI LO SPECIALE). ASIA della squadra di Fedez supera il ballottaggio è salva.





Francesca Michielin dal palco dell’X Factor Arena annuncia una straordinaria novità: il ripescaggio di un concorrente tra 4 giunti fino ai Bootcamp e o agli Home Visit. I loro nomi sono: Alice Tombola, Astromare, Anna Castiglia e Manifesto. Da questo momento sui social ufficiali dello show Sky Original prodotto da Fremantle, si apre il sondaggio che consentirà al pubblico di esprimere la propria preferenza fino alle ore 12 di domani, venerdì 27 ottobre. I 2 più votati si sfideranno nell’incipit del secondo Live e sarà il pubblico a decidere chi avrà la meglio e andrà a prendere il posto dell’eliminato di questa sera, entrando quindi nella squadra di Morgan.





Ospite del primo Live Laura Pausini, sul palco in occasione dell'uscita dell'ultimo progetto discografico “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), disponibile in tutto il mondo da venerdì 27 ottobre.





Appuntamento con X Factor tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.