X Factor 2023, primo Live: eliminati gli Animaux Formidables

Il power duo della squadra di Morgan perde il ballottaggio contro Asia, la rapper della squadra di Fedez. Decisivi i voti di Dargen e Ambra

Sono gli Animaux Formidables i primi eliminati della nuova edizione di X Factor (LA DIRETTA – LO SPECIALE). La scelta viene presa direttamente dai giudici al termine di una lunga serata di esibizioni chiusa al ballottaggio con Asia. Con Morgan che vota per l'eliminazione di Asia e Fedez che vota gli Animaux Formidables, sono Dargen e Ambra a fare da ago della bilancia con i loro voti contro gli Animaux Formidables tra le proteste di Morgan che avrebbe preferito il tilt per rimandare la decisione al pubblico (I MOMENTI CLOU DEL PRIMO LIVE).

Gli Animaux Formidables nella prima manche Il power duo della squadra di Morgan suona I Love Rock ‘n’ Roll degli Arrows ma non convincono pienamente né i giudici (per Ambra e Fedez ci sono problemi nel suonare a tempo per la batterista Mrs. Formidable) né il pubblico, che li manda al ballottaggio al termine della prima manche. leggi anche X Factor 2023, Laura Pausini canta il suo medley al primo Live

ASIA NELLA SECONDA MANCHE La seconda manche invece vede Asia, della squadra di Fedez, come la meno votata dal pubblico. La sua versione di Empire State of Mind di Jay-Z con Alicia Keys, con una strofa in inglese e una in italiano scritta da lei, rappata a ritmi vertiginosi e cantata con precisione piace ai giudici, con qualche consiglio “da fratello maggiore” da parte di Dargen, meno ai telespettatori.

BALLOTTAGGIO E CAVALLI DI BATTAGLIA Gli artisti si esibiscono con i loro cavalli di battaglia: Who Said dei Planet Funk per gli Animaux Formidables, I Like it di Cardi B per Asia. Due brani già eseguiti nelle fasi precedenti di questa edizione di X Factor