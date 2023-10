X Factor 2023, Laura Pausini canta il suo medley al primo Live

L'artista romagnola è la prima super ospite della nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Sul palco porta quattro brani: Tra te e il mare, Resta in Ascolto, Il Primo Passo sulla Luna e la nuova Durare. Per presentare l'album Anime Parallele in uscita a mezzanotte

Il pubblico canta con lei e le dedica un lungo applauso al termine dell’esibizione. Lei ringrazia il pubblico e a Francesca Michielin dice: "Ho seguito abbastanza tutto il percorso dei ragazzi, ho già il mio preferito", ma non fa nomi per non condizionare il pubblico ( leggi come votare ).

ANIME PARALLELE IN USCITA A MEZZANOTTE

Francesca Michielin ha in mano il vinile di Anime Parallele/Almas Paralelas, in uscita a mezzanotte: "Un disco scritto con tantissimi autori, tutto italiano, ci sono 16 canzoni nell'edizione standard, 18 in quella deluxe. Con questo disco vorrei stimolare le persone a capire che condividiamo le strade ma abbiamo tutti pensieri diversi e dobbiamo rispettare questo per non svegliarci tutti i giorni e sentire parlare solo di odio, violenza sulle donne, razzismo". Laura Pausini parla anche del tour, cominciato il 27 febbraio, che toccherà città italiane e poi l'America.