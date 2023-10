X Factor 2023 - I Live, scopri come votare i concorrenti

Si accende la gara con la musica che si fa dal vivo e torna sul palco dell’X Factor Arena. I giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, alla guida di 4 squadre eterogenee, sono determinati ad arrivare alla vittoria finale. A condurre lo show Sky Original prodotto da Fremantle, Francesca Michielin. Super ospite del primo Live, Laura Pausini. Tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Scopri come votare

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato: stasera ( Segui con noi il primo Live. DIRETTA ) giovedì 26 ottobre, i giudici con i propri concorrenti (Fedez porta con sé una squadra tutta al femminile con ASIA, SARAFINE e Maria Tomba; Ambra schiera Matteo Alieno, Angelica e Gaetano De Caro; Dargen fa scendere in campo Stunt Pilots, SETTEMBRE e Il Solito Dandy; per Morgan ci saranno gli Animaux Formidables, SickTeens e SELMI) e la padrona di casa Francesca Michielin, daranno il via ai Live Show. Le dodici aspiranti popstar sono unite nella loro voglia di mettersi in gioco, di "spaccare", "divertirsi, divertendo", e a noi non resta che conoscerli meglio e... decidere per chi fare il tifo e votare.

L’APP X FACTOR 2023

L’app di X Factor 2023 ha 4 sezioni: HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2023; PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice, concorrente o il conduttore; VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2023; e infine TrisFactor, il nuovo fantagioco in cui ogni giocatore dovrà indovinare tutte le mosse dei protagonisti di X Factor 2023, abbinando un personaggio del cast ad un evento relativo al Live Show in onda.

I 4 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

App XF2023: scaricando gratis l’App X Factor 2023 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

Decoder Sky Q: tasto verde del telecomando;

Sky Glass: tasto interattività del telecomando.

