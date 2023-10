Gianluca Gazzoli, il nuovo conduttore dell'Antefactor di X Factor 2023

Gianluca Gazzoli, dalla radio alla tv al web

Dalle esperienze televisive e radiofoniche, al suo percorso nel mondo del web grazie ai format da lui prodotti che raccolgono numerosi consensi e che lo aiutano a raccontare storie, Gianluca Gazzoli è un vulcano di idee. Debutta nel 2014 su Radio Number One, storica emittente radiofonica nel Nord Italia. Successivamente passa alla radio nazionale diventando voce di RAI Radio2 e conducendo il suo programma quotidiano KGG. Nel 2017 ha condotto e seguito la diretta del Festival Di Sanremo dal Teatro Ariston oltre che diversi progetti paralleli tra cui il Giro d’Italia e I Migliori Anni con Carlo Conti. Da gennaio 2019 inizia la grande avventura su Radio DEEJAY e attualmente conduce tutti i giorni il programma serale Gazzology. Dopo una lunga gavetta sui palchi di tutta Italia, in TV sono diverse le collaborazioni maturate. Da The Voice (2016), Quelli Che Il Calcio (2017-2018) e Domenica In (2017). Nella stagione 2018-19 è stato volto del programma di Deejay TV Dalle2alle4 in diretta tutti i pomeriggi.

Nel 2021 conduce Guess The Artist, programma tv legato al Festival di Sanremo in onda sul NOVE. Nella stagione 2022 ha condotto Basket Zone, tutte le settimane su DMAX mentre nel settembre 2022 è in onda in prima serata su Rai2 tra i protagonisti del successo di Nudi Per la Vita.



il suo primo libro

Amante dello sport diventa un riferimento per molti appassionati, raccontando esperienze straordinarie in giro per il mondo e vivendole insieme ad alcuni dei più importanti giocatori del pianeta. Nell’aprile 2021 è uscito il suo primo libro, SCOSSE – La mia vita a cuore libero, un racconto autobiografico in cui per la prima volta condivide la sua storia e di come convive da 17 anni con un defibrillatore sotto il petto senza averlo mai detto a nessuno, con lo scopo di fare arrivare questa storia e i suoi messaggi a chi ha bisogno di sentirsi spronato a superare gli ostacoli che la vita ci pone lungo la strada e dare sempre il meglio di sé per raggiungere i propri sogni.

il suo headquarter

Nel 2022 crea il BSMT, headquarter, luogo creativo e di incontri. “Passa dal BSMT” è un podcast che nasce dalla voglia di raccontare storie, una chiacchierata tra amici. Personaggi con sempre qualcosa di speciale da condividere. Il BSMT è diventato uno spazio di valore anche per gli ospiti, tra questi, Pierfrancesco Favino, Valentino Rossi, il Sindaco di Milano Beppe Sala, Federica Pellegrini, Salmo, Matteo Berrettini, Oscar Farinetti, Alessandro Borghi, Giorgia e molti altri. Passa Dal BSMT è diventato uno dei podcast più ascoltati d’Italia sulle varie piattaforme e raggiungendo la prima posizione anche su Spotify, con oltre 4 milioni di ascolti e 90 milioni di visualizzazioni su Youtube.