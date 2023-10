X Factor 2023, il miglior esordio live dal 2020

Il kick off in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 630mila spettatori medi con una share del 3,1% e una permanenza del 60% (13 punti in più rispetto a un anno fa e 7 punti in più rispetto alla scorsa settimana), dati in crescita del +5% rispetto a un anno fa e del +22% rispetto all’episodio precedente