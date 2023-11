X Factor 2023, Metaverso è l’inedito degli Astromare

In una delle serate più attese (e temute) dagli artisti in gara (LA DIRETTA) quella in cui hanno potuto suonare accompagnati dall'orchestra, quella in cui avrebbero potuto presentare il proprio inedito, gli Astromare (in squadra con Ambra), danno il loro massimo sperando di arrivare al prossimo step, ma sono i primi a essere eliminati senza riuscire a esibirsi col brano “Metaverso” scritto da Alberto La Malfa e Steve Tarta (che ne ha curato anche la produzione).