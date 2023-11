2/19 Foto di Virginia Bettoja

Angelica è salita sul palco di X Factor 2023 con un'eterea versione di Lover, Please Stay dei Nothing But Thieves. Fedez ha ritenuto impeccabile l'esibizione impeccabile vocale e tecnica, ma allo stesso tempo ha percepito una "pesantezza" che ha consigliato di virare in maggiore allegria. Per Ambra, invece, chi porta il proprio sentire non risulta pesante, e un simile parere ha espresso Dargen, per il quale Angelica scrive una mappa per risalire alla fonte del dolore ora ghiacciata, per poi scaldarla e illuminarla con la musica

