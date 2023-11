X Factor 2023, Solo Tu è l’inedito de Il Solito Dandy

Nella squadra di Dargen, nel corso della serata considerata tra le più decisive dagli artisti in gara, Il Solito Dandy presenta il proprio inedito, il brano scritto dallo stesso artista con Leo Pari e Simone Guzzino rispecchia l’attitudine dell’artista che nonostante la preoccupazione per la manche con l’orchestra espressa durante il daily, è riuscito stasera a mettere tutto sé stesso in entrambe le prove. Ma la sfida non è ancora finita (SEGUI CON NOI LA DIRETTA).