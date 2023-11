X Factor 2023, Crush è l’inedito di Maria Tomba

Nel corso del sesto Live Show di XF2023, il talento spumeggiante di Maria Tomba (in squadra con Fedez), si esprime sulle note del suo brano inedito. La puntata di stasera, tra le più attese e temute per i concorrenti in gara, sarà decisiva, e “l’ansietta” come la chiama Francesca Michielin, è alle stelle