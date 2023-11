X Factor 2023, la semifinale: ecco chi è il primo eliminato

Il sesto attesissimo Live di X Factor 2023 ( QUI LA DIRETTA ) è l’ultimo scoglio prima della finale e i sette concorrenti rimasti in gara si sfidano in due manche speciali. Nella prima sono accompagnati da un’orchestra di 22 elementi, nella seconda presenteranno gli inediti, ma per gli Astromare il sogno di proseguire e portare il proprio brano per la prima volta dal vivo sul palco di XF2023 finisce qui. Una eliminazione secca quella che li vede uscire di scena, la prima delle tre di questa semifinale ad alta tensione.

l'uscita di scena degli astromare

A dire addio per sempre alla gara sul palco dell’X Factor Arena sono gli Astromare. La sua esibizione sulle note di Everybody Needs Somebody To Love” dei The Blues Brothers non ha convinto il pubblico.

i saluti del gruppo

"Vogliamo ringraziare tutti, tutte le persone che ci supportano qui e che ci supporteranno anche fuori da X Factor, si esce dal programma ma non dalla musica. Noi poi siamo usciti due volte, ma è stato bellissimo ci siamo divertiti fino alla fine". Francesca Michielin si congeda con queste parole: “Verrò ai vostri concerti e buona musica”.