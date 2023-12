X Factor 2023, grande attesa per la Finale: ospite Gianni Morandi

Tutto pronto per la finale di X Factor 2023. Alla guida Francesca Michielin, giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Maria Tomba, SARAFINE, Il Solito Dandy e gli Stunt Pilots sul palco. In programma tre manche: best of, duetti e inediti. Ospite Gianni Morandi. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go) e in simulcast in chiaro su TV8