La cantante e produttrice della squadra di Fedez conquista l'edizione dello show superando gli Stunt Pilots di Dargen. Terzo Il Solito Dandy, quarta Maria Tomba

Sarafine è la vincitrice di X Factor 2023 (LO SPECIALE - RIVIVI LA DIRETTA DELLA FINALE). La produttrice e cantante della squadra di Fedez si è imposta su tutta la concorrenza, a partire dagli Stunt Pilots (team Dargen), arrivati secondi. Terzo Il Solito Dandy, quarta, ai piedi del podio, Maria Tomba. Grandi festeggiamenti dopo la proclamazione della vincitrice da parte di Francesca Michielin, con tutti i concorrenti di questa edizione che hanno raggiunto Sarafine sul palco per un bis del suo inedito Malati di Gioia. Una cavalcata irresistibile Così può definirsi quella di Sara Sorrenti, 34enne calabrese d’esportazione che vive a Bruxelles. Cantautrice dallo stile musicale personalissimo, la sua musica è un mix tra elettronica e pop. Scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona, per creare una performance completa e unica. Esibizione dopo esibizione ha saputo conquistare tutti trasportando il palco di X Factor in un club, reinterpretando brani straordinari come “Eleanor Rigby” dei The Beatles, “Get Up, Stand Up” di Bob Marley and The Wailers, “Tutto il resto è noia” di Franco Califano fino al suo travolgente inedito “MALATI DI GIOIA” che aveva ammaliato già alle Audition.

chi è la vincitrice di xf2023 SARAFINE aka Sara Sorrenti è una cantautrice calabrese il cui stile musicale avvolge elementi legati alla musica elettronica e leggera. Nei brani di SARAFINE si intrecciano influenze musicali Dubstep, Tecno, Trap, Drill, Pop. I testi, in italiano e inglese, e le melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni. Esprimono prepotentemente la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze. approfondimento X Factor 2023: SARAFINE canta “MALATI DI GIOIA” in Finale

tre manche La serata, strutturata in tre manche, ha visto i ragazzi esibirsi prima con un medley delle loro migliori esibizioni in questa edizione di X Factor, poi in duetto con un ospite, quindi col loro inedito. Tre occasioni per il pubblico per prendere la propria decisione e votare i propri preferiti, con i voti delle tre manche che sono andati poi a sommarsi andando a comporre la classifica finale. leggi anche X Factor 2023, i finalisti e la loro vigilia tra speranze e futuro

I medley Nella prima manche, Il Solito Dandy si è esibito sulle note di Giulia, La canzone dei vecchi amanti e Un’emozione da poco; Maria Tomba con Sono un ribelle mamma, You Shook Me All Night Long, Always; gli Stunt Pilots con Englishman in New York, How Will I Know, Ain’t No Sunshine; Sarafine con Tutto il resto è noia, la Habanera dalla Carmen di Bizet, Get Up Stand Up.

I duetti Nella seconda manche, riservata ai duetti, Maria Tomba si è esibita con Pazzeska insieme a M¥SS KETA; gli Stunt Pilots hanno eseguito Sole Spento con Omar Pedrini; Il Solito Dandy ha cantato Viceversa con Francesco Gabbani; Sarafine Overdrive con gli Ofenbach. approfondimento Gianni Morandi ospite alla finale di X Factor 2023 canta un medley

Gli inediti La terza e ultima manche ha dato ai quattro finalisti un’altra occasione per eseguire i loro singoli dal vivo davanti al pubblico della X Factor Arena. Da Sarafine con Malati di gioia agli Stunt Pilots con Imma Stunt, da Maria Tomba con Crush a Il Solito Dandy con Solo tu. approfondimento Gli inediti di X Factor 2023: i video e i testi

Gianni Morandi e il nuovo singolo di Francesca Michielin Momenti importanti hanno riguardato anche l’arrivo del superospite Gianni Morandi, con un medley dei suoi successi che ha acceso e fatto cantare il pubblico dell’X Factor Arena, e l’anteprima del prossimo singolo di Francesca Michielin, Solite Chiacchiere, in uscita il 15 dicembre.

Originaria di Verona, Maria Tomba vive a Milano in un convitto di suore e insegue il sogno di un tour mondiale. La studentessa, 20 anni, è espansiva e coloratissima proprio come i suoi outfit, nei quali ostenta con orgoglio anche ciabatte di pelo rosa La ragazza vede un mondo di sogni e avventure attraverso il "filtro dei colori", che porta con sé la libertà di esprimere sé stessi e la capacità di prendere la vita con ironia Sul palco della semifinale di X Factor 2023 la concorrente della squadra di Fedez ha debuttato con l'inedito Crush