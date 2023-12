Gli inediti di X Factor 2023: i video e i testi

L'appuntamento con la finale di XF2023 è giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW , in simulcast anche in chiaro su TV8.

In finale si sfideranno due cantanti della squadra di Fedez, Maria Tomba e SARAFINE, e due concorrenti della squadra di Dargen, Stunt Pilots e Il Solito Dandy. Tutti e quattro si contenderanno il titolo di vincitore di X Factor 2023. Appuntamento con la finale giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

gli ascolti

Il penultimo Live Show, su Sky Uno/+1, ha registrato 599mila spettatori medi con una share del 3%, in linea rispetto alla media dei Live Show di questa stagione. La permanenza del 62% segna una crescita di 3 punti percentuali rispetto all’omologa puntata di un anno fa e di 6 punti rispetto a una settimana fa: è il dato più alto della stagione. Sono 1 milione 526 mila gli spettatori medi nei sette giorni per la puntata precedente su Sky e TV8: un dato che è in crescita del +4% rispetto all’episodio precedente e addirittura del +19% rispetto alla puntata omologa della scorsa stagione. Ieri sui social, con 241mila interazioni social totali nella giornata di ieri il sesto live di #XF2023 si posiziona come il contenuto più commentato del prime time (eventi sportivi esclusi). L’hashtag ufficiale è entrato in Trending Topic circa 12 ore fa direttamente in prima posizione, per poi rimanere stabile sul podio fino alla mattina del venerdì. In tendenza durante la serata anche altri termini legati allo show: tra gli altri, Emma, Dargen, Ambra, Fedez, Astromare, Angelica, Dandy, Sarafine (Fonti: Talkwalker SCR; Trends24.in)