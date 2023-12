Gianni Morandi ospite alla finale di X Factor 2023 canta un medley

Uno dei giganti più amati della musica italiana ospite di #XF2023 regala un fiume di emozioni sulle note dei suoi più grandi successi. Mentre per i concorrenti la gara entra sempre più nel vivo, segui con noi la diretta

Mentre i quattro finalisti di XF2023 si giocano la finale e il primo posto sul podio ( QUI LA DIRETTA ), Gianni Morandi stempera la tensione della gara e si concede al pubblico con la sua immensa generosità e l'energia che da sempre lo contraddistinguono. Ri-accolto sul palco dalla padrona di casa Francesca Michielin con cui ha condiviso lo strepitoso opening , l'artista con ben 60 anni di carriera e oltre 600 canzoni e 53 milioni di dischi venduti, torna per la gioia dei suoi innumerevoli fan.

Gianni Morandi sul palco di XF2023

Sul palco dell'X Factor Arena Gianni Morandi è l’”eterno ragazzo” della canzone italiana, con un medley senza tempo accende il popolo di XF2023. Da Una Vita Che Ti Sogno, Se perdo anche te, In Ginocchio da Te e Apri Tutte Le Porte a Fatti mandare dalla mamma. E ancora da C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones a Scende la pioggia e Bella signora, è irrefrenabile. Il cantante presenta i musicisti che lo hanno accompagnato e sul finire fa un piccolo spoiler sul singolo di Francesca Michielin. "Grazie a tutti, ho visto un pubblico meraviglioso che cantava, sono felice".