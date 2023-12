X Factor 2023, il trionfo di SARAFINE. L'intervista alla vincitrice

Scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona, è SARAFINE , nome d’arte di Sara Sorrenti, la vincitrice di questa diciassettesima edizione di X Factor. L'artista in squadra con Fedez sbaraglia la concorrenza dei suoi compagni di viaggio che la seguono in ordine di classifica: Stunt Pilots, Il Solito Dandy e Maria Tomba

A trionfare nella finalissima della diciassettesima edizione di X Factor , in squadra con Fedez, è SARAFINE ( VIDEO ). L'artista 34enne di origini calabresi sostenuta dall'affetto e dal supporto dei suoi fan, in primis di suo fratello sempre presente a gran voce tra il pubblico, dimostra che il duro lavoro unito al talento, alla tenacia e alla determinazione, premiano sempre. Quello di Sara Sorrenti è il primo traguardo di un percorso ancora tutto da giocare così come Dargen D'Amico, nel corso della puntata, sottolinea: "La cosa interessante è che SARAFINE ha la possibilità di continuare ad aprirsi e fare qualsiasi cosa sul palco, dal dj-set a tutto il resto. È brava, punto". E a capo.

"Sara è una moltitudine", come più volte ha rimarcato il suo metore Fedez e di fatto lo stile musicale di SARAFINE è unico, così come uniche sono le sue performance in un perfetto equilibrio tra elettronica e pop. A vincere è la musica di chi fa tutto (brillantemente) in prima persona: scrivere, cantare, produrre e suonare. Sara Sorrenti, prima produttrice a vincere XF, fa sognare il pubblico catapultandolo nelle atmosfere di un club, e quando reinterpreta brani come Eleanor Rigby dei Beatles, Get Up, Stand Up di Bob Marley and The Wailers o Tutto il resto è noia di Franco Califano, supera se stessa. Per non parlare dell'inedito-manifesto MALATI DI GIOIA che conquista fin dalle Audition e la porta sul gradino più alto del podio. "Se c’è una cosa che so veramente fare è ballare”, ma non solo. SARAFINE ha saputo dare una svolta alla sua vita, lasciando la strada vecchia per la nuova. Senza rimpianti, con l'energia di una leonessa, è andata dritta verso il suo obiettivo, non senza paure, ma affrontandole. E vincendole.

l'intervista alla vincitrice di xf2023

Qual è il consiglio che più ti è servito all'interno del tuo percorso a XF2023?

E’ stato più in generale il saper accettare tutti i consigli e saper chiedere aiuto, in questo per esempio gli Stunt Pilots per me sono stati fondamentali, abituata come sono a lavorare sempre da sola mi hanno supportato moltissimo.

Ti senti cambiata oggi dopo X Factor?

Mi sento sicuramente più libera, meno insicura di me, sono riuscita a inseguire il mio sogno di cambiare vita per non sentire più la frustrazione di fare quello che in realtà non mi corrispondeva.

Da dove sei partita?

Da Salerno dove sono nata, poi da Cosenza dove ho studiato e mi sono laureata in Economia aziendale. Poi ancora Londra dove ho studiato inglese e Bruxelles dove ho iniziato a fare consulenza internazionale e dove vivo.

Come sei riuscita a invertire la rotta e cambiare obiettivo?

Mi sono chiesta perché facessi quel lavoro, ero chiusa emotivamente ed era impossibile aprirmi agli altri. Ho provato a dare una chance a questa mia passione nel 2020, durante il lockdown. Ho scelto di studiare, imparare come produrre e laciare la mia vecchia vita.

Una scelta non facile.

Bisogna credere in se stessi, se hai una intuizione ci devi investire, a me mancava saper produrre e performare, ho studiato tutto ciò che mi serviva a raggiungere il mio obiettivo. La lezione è insistere, avere fiducia in se stessi. Non ho voluto rassegnarmi, non volevo essere insoddisfatta. Me ne sono fregata del tempo e dell’età.

Progetti futuri?

Non so ancora cosa farò, le cose le prendo per come vengono, sono aperta a vari tipi di collaborazioni. Sono partita molto chiusa, avevo paura di essere me stessa e affrontare i giudizi degli altri, ora non più.