X Factor 2023, tutti i duetti dei finalisti. VIDEO

Nella seconda manche 4 straordinarie performance: Maria Tomba sul palco con M¥SS KETA, duetto internazionale per SARAFINE con gli Ofenbach, Il Solito Dandy con Francesco Gabbani, gli Stunt Pilots con Omar Pedrini. I nostri fab four sono a un passo dal momento più atteso (e temuto): la proclamazione del vincitore. La gara continua, segui con noi la diretta

Il momento della verità per i quattro finalisti di XF2023 Maria Tomba, SARAFINE, Il Solito Dandy e Stunt Pilots è sempre più vicino, dopo un percorso lungo e intenso, ricco di colpi di scena, l'ultimo atto con la vittoria finale (QUI LA DIRETTA) di questa avvincente stagione di X Factor è quasi giunta. La partita è aperta, e dopo una prima manche che ha visto i reghez alle prese con un medley dei brani per loro più significativi e rappresentativi, è il momento dei duetti. Un tripudio di good vibes e buona musica. Rivediamo insieme le esibizioni.

Maria Tomba sul palco con M¥SS KETA Maria Tomba, la ragazza sulla quale il suo giudice Fedez punta gli occhi agli Home Visit per portarla fino alla finale (FOTO) ha dato il meglio di sé sul palco con M¥SS KETA, artista da oltre 650 milioni di stream complessivi e reduce da un tour sold out nelle maggiori Capitali europee e da un singolo, PROFUMO, molto apprezzato anche negli USA. Con il brano Pazzeska, le due artiste "sono pazzesche", il feeling che le lega non sfugge all'occhio attento di Francesca Michielin e del pubblico. i giudizi dei giudici Dargen: "Interessante come tu abbia la possibilità di abbracciare anche il clubbing. E come anche in questa chiave risulti credibile, io mi ritengo fan e supporter di Mary".

Ambra: "Siete state fantastiche, due artiste afferemate sul palco".

Fedez: "Secondo me è stata una vera performance".

gli Stunt Pilots e Omar Pedrini Sulle note di Sole spento il power trio formato da Zo, chitarrista e cantante, Moonet, bassista e sound engineer e Farina, batterista e visual designer si scatena nel duetto con Omar Pedrini, una delle penne più influenti del panorama cantautorale italiano, che festeggerà i 10 anni di Che ci vado a fare a Londra, il disco solista della rinascita artistica, con un evento ai Magazzini Generali di Milano il 18 gennaio. Per Omar Pedrini: "Gli Stunt Pilots sono una vera e pura rock band". Le parole dei giudici Ambra: "Con pezzi come questo non si bleffa, era tutto così vero, così rock, mi avete fatto felice. Esportabile come voi, è un pezzo difficile da suonare". Fedez: "Il pezzo mi ha portato indietro nel tempo e fatto riemergere ricordi della mia adolescenza, grazie". Dargen: "Vederli con Omar, tra le massime espressioni della purezza artistica, fare un brano non semplice da fare, è stato bellissimo; sono fiero dei miei ragazzi".

SARAFINE canta con gli Ofenbach In squadra con Fedez, la trentaquattrenne Sara Sorrenti in arte SARAFINE si cimenta in un duetto internazionale con gli Ofenbach, il duo francese di musica elettronica che ha conquistato il mondo con oltre 3 miliardi di streams in carriera e una serie di hit globali (e 8 dischi di Platino in Italia). Il duo che ha cantato il brano Overdrive apprezza tantissimo il talento di SARAFINE. Il commento della giuria Ambra: "Tu non hai bisogno di duetti, sei tutto, abbiamo visto un prolungamento di te stessa". Dargen: "La cosa interessante è che SARAFINE ha la possibilità di aprirsi e fare qualsiasi cosa sul palco, fare dj-set, fare tutto. È brava, punto". Fedez: "Grande esibizione".

Il Solito Dandy sul palco con Francesco Gabbani In squadra con Dargen, Fabrizio Longobardi in arte Il Solito Dandy si esibisce sulle note di Viceversa con Francesco Gabbani, cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, vincitore del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, nel 2016, e tra i Big, nel 2017. I due sul palco sono a loro agio, sembrano amici di vecchia data, "ci accomuna la spontaneità nel cantare", sottolinea Gabbani prima di congedarsi. Le parole dei giudici Ambra: "È stato bravo, sembrava scritta da te questa canzone, io vorrei essere il coreografo tuo e di Gabbani". Fedez: "Un'esibizione che mi è piaciuta molto". Dargen: "Hai fatto questo pezzo con Gabbani e sei entrato a giocartela con lui. Non so se ti rendi conto del percorso fatto finora".