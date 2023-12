X Factor 2023, la vigilia dei finalisti: le interviste di Sky TG24

Maria Tomba, SARAFINE, Il Solito Dandy e Stunt Pilots sono i finalisti di X Factor 2023: appuntamento giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8; un’ultima sfida che sarà decisa soltanto dal voto del pubblico, dopo l’acceso confronto di queste settimane tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Conduce, come sempre, Francesca Michielin. Super Ospite della finale Gianni Morandi

Nella notte di giovedì 7 dicembre 2023 conosceremo il nome del vincitore di X Factor 2023 (LO SPECIALE). Al termine di un intenso, bello, gratificante viaggio artistico sono rimasti in quattro a contendersi il titolo. Si tratta di SARAFINE, Maria Tomba, Il Solito Dandy e Stunt Pilots (SCOPRI I FINALISTI). Vi raccontiamo i loro stati d’animo, i loro sogni, le loro sensazioni alla vigilia della finale sottolineando che tutti, forse per scaramanzia, dicono che vincerà Maria Tomba. Tranne lei ovviamente! Antonio Filippelli, direttore musicale di X Factor Italia, ha spiegato che "ho visto i ragazzi a volte sicuri altre meno a seconda delle assegnazioni dei giudici ma è stata comunque una bella sfida, ci sono stati dei bei momenti. È sempre affascinante portarli fuori dalla confort zone, ognuno ha affrontato brani che non c’entravano nulla rispetto alla fase iniziale. X Factor è una bella palestra, è un corso intensivo". L'appuntamento con la finale è giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW e in simulcast in chiaro su TV8. Super ospite della Finale sarà Gianni Morandi che porterà la sua energia sul palco di #XF2023. Un gigante della musica italiana con ben 60 anni di carriera, oltre 600 canzoni e 53 milioni di dischi venduti. I suoi tour lo hanno portato sui più prestigiosi palcoscenici italiani e del mondo. Ha recitato in numerosi film e fiction televisive, ed è il primo artista che oltre ad aver partecipato per 7 volte in gara al Festival di Sanremo (vincendo l’edizione del 1987 insieme ad Enrico Ruggeri ed Umberto Tozzi) ne ha anche condotte 3 edizioni nel 2011, 2012 e 2023 (quest’ultima al fianco di Amadeus). Quest’anno è inoltre reduce da un tour di grandissimo successo, il “Go Gianni Go” che lo ha portato tra marzo e settembre nei principali Palazzi dello Sport e in alcune delle più belle arene italiane.

Il Solito Dandy: “Sono sorpreso di quando accaduto, sono felicissimo, c’è stata una grande crescita in queste settimane. Solo Tu (GUARDA COSA E' SUCCESSO IN SEMIFINALE), il mio inedito, è una canzone semplice, scritta quando ero innamorato, serviva per amplificare quella situazione. È così che una cosa semplice sembra complessa. Ho avuto bei rapporti con i giudici accompagnati sempre da scambi di crescita. Il mio futuro? Io nel 2024 non mi vedo, spero di essere vivo che sarebbe già importante: ora mi sento proiettato su qualsiasi cosa, anche a livello televisivo. Voglio iniziare a suonare in situazioni un po’ più grandi, non riesco immaginarmi ma ci sono tante cose che vorrei fare. Mi sento un artigiano della musica e in finale duetterò con Francesco Gabbani: abbiamo già provato ed è stato meraviglioso. Punto al terzo o al quarto posto perché è il premio simpatia. Per la vittoria dico Maria Tomba”.





Maria Tomba: “Sono molto carica, è stata una esperienza surreale dalla quale non mi sono mai aspettata niente. Il singolo Crush (GUARDA IL VIDEO DELLA SEMIFINALE) nasce una sera a cena, sai ho un diario e mi piace scrivere. Le mie canzoni nascono piano e voce e nel diario c’è un mondo di colori, è cinematografico, si sviluppa per immagini. Fin da piccola frequentavo il coro della chiesa e poi ho provato allo Zecchino d’Oro ma non mi hanno presa quindi ho iniziato con qualche spettacolo e qualche comparsata. La mia famiglia non mi sosteneva in questa strada anche se alla fine mi ha concesso un corso di canto: ho iniziato a scrivere senza conoscere le note al pianoforte. Durante tutto X Factor, Fedez si è fidato della nostra visione artistica. Io ho sempre amato il live, mi piace vedere in faccia le persone. In finale nel duetto con M¥SS KETA vedrete un altro lato di me, poi lei è fantastica. Ma come mi piacerebbe fare una collaborazione con Madame!” approfondimento Gli inediti di X Factor 2023: i video e i testi

SARAFINE: “L’inedito Malati di Gioia (GUARDA L'ESIBIZIONE IN SEMIFINALE) nasce in due momenti, il primo risale a un anno fa con uno strumento che mi faceva assemblare le canzoni in modo facile, considera che creo la musica e a parte scrivo e poi provo poi ad assemblare. E’ rimasta lì finché ho sentito la necessità di concluderla e mi ci sono messa. Ho parlato della mia generazione. Alle audizioni ho portato la versione grezza, non sapevo cosa potesse uscire però dopo tutto questo percorso ho preso consapevolezza di come rendere le cose più pulite. Lo ho raffinato senza stravolgere il nocciolo originale. E sono contenta di riportarla sul palco in finale. Con Fedez abbiamo avuto un rapporto di costruzione, si è instaurato un affetto sincero, figlio di una stima reciproca. Uscita da qui devo capire cosa mi aspetta, finora ho fatto da sola, ora ho bisogno di un team che mi dia supporto per costruire un tour nei club e anche all’estero. Cosa penso di me? Mi vedo arricchita di esperienza, più pronta, ho più contatti e più idee chiare. Sono determinata e voglio continuare a esserlo. Duetto con gli Ofenbach e spero di sperimentare e portare sul palco nuove cose. Chi vince? Maria Tomba”.



Stunt Pilots: “Siamo sempre carichi ed energici. L’inedito Imma Stunt (GUARDALI IN SEMIFINALE) nasce nei 15 metri quadrati di delirio e polvere del nostro Buco Studio. Cerchiamo suoni innovativi ed elettronici per una evoluzione punk. Il pezzo arriva anche da un momento di down, era finita l’estate e avevamo rotto con produttori con i quali avevamo preparato un album: quella rottura ci ha fatto perdere il lavoro fatto e abbiamo dovuto ricominciare da capo. Nell’incertezza del futuro abbiamo creato questa canzone in un pomeriggio e abbiamo capito che era la nostra benzina, arrangiandoci con quello che avevamo. Il nostro è un grezzo ordinato: ci siamo sorpresi noi stessi, non eravamo in toto sicuri di quello che andavamo a fare ma quella canzone è diventata il nostro manifesto ovvero guardare la difficoltà con l’idea di rompere le barriere e lanciarsi. Dargen D’Amico ha sempre ascoltato le nostre opinioni, anche quando volevamo cambiare delle cose, ha accettato e stimolato la nostra idea artistica. Nel 2024 speriamo di fare più concerti possibili, di costruire una fan base e vorremmo esportare la nostra musica all’estero: a X Factor abbiamo imparato a essere multitasking. Duetteremo con Omar Pedrini, è un tesoro di persona e un professionista professionista. Crediamo che a vincere sarà Maria Tomba”. approfondimento X Factor 2023, tutti gli eliminati fino ad ora