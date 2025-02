Settembre è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2025

Il cantante, ex concorrente di X Factor, conquista il Leone d'Argento con Vertebre e fa suoi anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla con lo stesso brano. Sconfitto in finale Alex Wyse

È Settembre il vincitore di Sanremo 2025 nella categoria Nuovo Proposte. A premiarlo l'assessore al Turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni. I voti sono stati assegnati per il 34% dal televoto (massimo tre voti per numero di cellulare), per il 33% dalla Sala Stampa, TV e Web, 33% dalla Giuria Radio. Settembre c'entra un en plein straordinario aggiudicandosi anche il Premio della Critica Mia Martini a Settembre e il premio della Sala Stampa Lucio Dalla.

L'esibizione di Settembre A esibirsi per primo nella finale è stato Settembre, che ha cantato Vertebre. In semifinale, Settembre aveva superato Maria Tomba, amica e compagna di percorso a X Factor 2023. Con un abito in pelle sopra camicia bianca e cravatta, elegante e moderno al tempo stesso, Settembre ha confermato il suo stile delicato e romantico con una performance piena di emozione e personalità, guadagnandosi l'applauso convinto del pubblico in sala per poi ringraziare commosso tutti.