Sanremo 2025, Alex Wyse con Rockstar: testo e significato del brano

Alex Wyse ha parlato del significato della canzone in un post condiviso sul suo profilo Instagram: “La libertà è ridotta a un’ora d’aria, una boccata d’aria non fresca ma depurata, imbustata e venduta da qualcuno a qualcun altro”.

Infine, Alex Wyse ha concluso: “Una canzone a cui ho dato una parte dei miei lunghi pensieri profondi”. Prossimamente l’artista sarà protagonista di due appuntamenti: il 24 maggio al Fabrique di Milano e il 16 settembre all’Atlantico di Roma.

Ecco il testo di Rockstar di Alex Wyse:

Non ci sono più rockstar

Non ci sono più

Non ci sono più

Scherziamo coi ti amo e non riusciamo a dirceli

facciamo così, ci giriamo in tondo

ci giriamo fino

odio quelle canzoni che non saprei scriverti

sdraiamoci qui



c’è solo silenzio per chilometri

Non ci sono più rockstar

se sono pallottole, le logiche

non mi ucciderai

Ah, che male fa

trovarti sempre qui

per quanto ti nasconderai

tell my why

che felicità

è tutta colpa, la fantasia, la libertà

asciugherò i tuoi pianti

stessi sguardi persi

live like a rockstar

Solo quando cresciamo diventiamo piccoli

e voliamo via, c’è una navicella sopra casa mia

Non ci sono più rockstar

Rip. ritornello

Rip. ritornello

Asciugherò i tuoi pianti

stessi sguardi persi

live like a rockstar